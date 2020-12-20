شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن جاهزية عمرو السولية وطاهر محمد طاهر لرحلة النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، جاهزية الثنائى عمرو السولية وطاهر طاهر للسفر مع المارد الأحمر للنيجر، مؤكداً غياب مروان محسن مهاجم الفريق عن المباراة، وقال سيد عبد الحفيظ فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم : "عمرو السولية تعرض لكدمة فى كرة مشتركة وفضلنا اراحته من مواجهة غزل المحلة والآن أصبح جاهز للسفر معنا للنيجر فيما عانى طاهر محمد طاهر من السخونية عقب تناوله تطعيم السفر للبلدان الأفريقية ولكنه شارك فى مران الأمس وأصبح جاهز للسفر معنا".

ويضيف مدير الكرة بالأهلى :" تأكد غياب مروان محسن عن المباراة لا يزال يؤدى برنامجه التأهيلى بعد حقن الركبة الذى تعرض له".

وعن محمد محمود قال سيد عبد الحفيظ :" قد ينضم للتدريبات الجماعية نهاية فبراير أو أول مارس على أقصى تقدير".

وتطير بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اليوم الأحد للنيجر قبل مواجهة فريق سونيديب يوم 23 ديسمبر الجاري والتي تأتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية، بعدما حقق الفوز على الزمالك، ليصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها مطلع شهر فبراير 2021.

وتشهد رحلة سفر الأهلي غياب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق والمصاب بفيروس كورونا، حيث تحدد نتيجة مسحته الأخيرة موقفه من السفر مع الفريق للنيجر خاصة بعد غيابه عن قيادة الفريق في المباراة الأخيرة ببطولة الدوري العام أمام غزل المحلة، ويقود جونسون المدرب العام للأهلي الفريق خلال فترة غياب موسيماني حيث قاد الفريق فنيًا في مواجهة المحلة كما سيقود الأهلي أمام سونيديب حال غياب موسيماني بشكل رسمي.

ووفر مسئولو الأهلي طائرة خاصة لسفر الفريق للنيجر، وذبك لتوفير أقصى سبل الراحة للاعبين الذي يواجهون ضغط مباريات كبير من ناحية، ولتطبيق الأجراءات الاحترازية بصرامة في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم مؤخرا.