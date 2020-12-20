شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يتجمعون في مطار القاهرة 12 ظهرا قبل السفر للنيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجمع لاعبو فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في مطار القاهرة الساعة 12 ظهرا تمهيدا للسفر للنيجر على متن طائرة خاصة، حيث تبدأ الرحلة في تمام الساعة الثانية ظهرا، وتطير بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى النيجر لخوض مواجهة سونيديب بطل النيجر، في افتتاح مباريات الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأجرى لاعبو الأهلي مسحة طبية، استعدادًا للسفر إلى النيجر، وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بمواجهات الفريق خارج مصر، وكان الأهلي قد حقق الفوز على غزل المحلة أول أمس، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي بالسلام، في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتشهد رحلة سفر الأهلي غياب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق والمصاب بفيروس كورونا، حيث تحدد نتيجة مسحته الأخيرة موقفه من السفر مع الفريق للنيجر خاصة بعد غيابه عن قيادة الفريق في المباراة الأخيرة ببطولة الدوري العام أمام غزل المحلة، ويقود جونسون المدرب العام للأهلي الفريق خلال فترة غياب موسيماني حيث قاد الفريق فنيًا في مواجهة المحلة كما سيقود الأهلي أمام سونيديب حال غياب موسيماني بشكل رسمي.

ووفر مسئولو الأهلي طائرة خاصة لسفر الفريق للنيجر، وذلك لتوفير أقصى سبل الراحة للاعبين الذي يواجهون ضغط مباريات كبير من ناحية، ولتطبيق الاجراءات الاحترازية بصرامة في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم مؤخرا من ناحية آخرى.