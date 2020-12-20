الامارات | رونالدو يعادل رقما قياسيا ظل صامدا لـ60 عاما

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يعادل رقما قياسيا ظل صامدا لـ60 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادل البرتغالي كريستيانو رونالدو رقما قياسيا ظل صامدا لقرابة 60 عاما بعد أن سجل هدفين قاد بهما فريقه يوفنتوس للفوز على مضيفه بارما 4 / صفر مساء أمس السبت في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله ديان كولوسيفسكي في الدقيقة 23 وأضاف رونالدو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 26 و48 قبل أن يسجل ألفارو مورتا الهدف الرابع في الدقيقة 85.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد بارما عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر.

وذكر الحساب الرسمي ليوفنتوس على شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي أن رونالدو عادل الرقم القياسي الذي سجله الأرجنتيني عمر سيفوري في عام 1961 وأصبح أول لاعب يحرز 33 هدفاً في الدوري الإيطالي على مدار سنة كاملة.

ويتصدر رونالدو قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 12 هدفا بفارق هدفين عن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان.

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