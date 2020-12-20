شكرا لقرائتكم خبر عن فخر مصري جديد.. «بيج رامي».. رفض الجنسية القطرية والكويتية وهزم كورونا (بروفايل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«كل ما عليك هو الإيمان بنفسك ثم العمل واترك النتيجة للأيام، وحينها ستبهرك»، يبدو أن البطل المصري بيج رامي لم يتوقف عن الإيمان بنفسه وعن الحلم بالحصول على أكبر وأقوى بطولات المحترفين في العالم «مستر أوليمبيا للمحترفين» في الوزن المفتوح، والتى تقام على يومين، في ميدان أورليانز بمدينة لاس فيجاس الأمريكية.

وها هو يحصل عليها بعد سنوات من التدريب القاسي، الذي لم يتوقف يومًا، ليتغلب على اثنين من أعتى أبطال اللعبة للمحترفين في العالم وهما الثنائي الأمريكي الشهير فيل هيث وبراندن كورى، والإيراني هادى شوبان، بعدما تغلب قبل شهرين على فيروس كورونا المستجد.

وُلد رامي ممدوح السبيعي الشهير بـ «بيج رامي»، عام 1985 بمركز بلطيم بكفر الشيخ، وبدأ مسيرته التدريبية في «أوكسجين جيم» بالكويت عام 2010، وحقق وزن 200 رطل عام 2011، وآمنت دولة الكويت بموهبته وأفردت له الرعاية الكاملة في صالات التدريب بنادي «أوكسجين جيم»، ليبدأ مشوار تألقه في رياضة كمال الأجسام، التي لا يتابعها الكثير في مصر، ورغم توفير دولة الكويت كافة الإمكانيات التي جعلت «بيج رامي» يصل إلى ما عليه الآن، أصر رامي ممدوح السبيعي على تمثيل اسم مصر في جميع البطولات التي يشارك فيها،و سجل رامي أول ظهور له على مسرح ''مستر أوليمبيا للهواة'' عام 2012 وكان وزنه 286 رطلا، وحقق المركز الأول، كما فاز ببطولة New York Pro عام 2013.

كان أول ظهور له في البطولة الأكبر «مستر أولمبيا» Mr. Olympia عام 2013، وتمكن من إحراز المرتبة الثامنة بين العديد من النجوم، ليتم تصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين، كما شارك السبيعي في مستر أوليمبيا للمحترفين أعوام: 2014 «مركز سابع»، و2015 «مركز خامس» و2016 «مركز رابع»، حتى تفوق العام الحالي ووصل إلى المركز الثاني، وعمل رامي تحت توجيهات مدربه الأمريكي دينيس جيمس، الذي أشاد بالنجم المصري قائلا: «إن رامي لديه الكثير من الإمكانيات ولديه حجم وكتله كبيرة بشكل لا يصدق».

وبيج رامي هو أول لاعب مصري وعربي يحرز المركز الأول في بطولة «أرنولد كلاسيك» الشهيرة التي استضافتها البرازيل عام 2015، بحضور الممثل الأميركي الشهير آرنولد شوارزينجر، وحصل وقتها على جائزة مالية بلغت 130 ألف دولار، بالإضافة إلى سيارة «هامر» وساعة ماركة «روليكس»، حيث تتفوق «أرلوند كلاسيك» على «مستر أوليمبيا» في الهيبة والشعبية.يتعاون بيج رامي مع خبير التغذية بدر بوداي، والذي جعله يظهر في فورمه أفضل هذا العام، ليحقق إنجازًا غير مسبوق في تاريخ مصر والعرب بهذه الرياضة.

وفي تصريحات صحفية سابقة، قال علاء الدين المغربي، مدير مركز المعلومات بميناء البرلس، رفض رامي جنسيات متعددة منها الجنسية «القطرية والكويتية» ولعب للمرة الخامسة باسم مصر.

ولم يصل مصري للمستوى الذي وصل له رامي السبيعي في اللعبة، فقد رامي حقق المركز الثامن سنة 2013 والمركز السادس سنة 2014 والمركز الخامس سنة 2015 والمركز الرابع سنة 2016 وفرصته كانت كبيرة هذا العام للحصول على المركز الأول، لكن العنصرية، لعبت دورها واستطاع الحصول على مركز ثاني في أكبر بطولة لكمال الأجسام على مستوى العالم.

وشارك في البطولة العديد من أبطال العرب في البطولة، في فئة وزن 212، منهم المصرى المحترف محمود الدرة، المقيم في كندا، والحاصل على الجنسية الكندية «يشارك باسم كندا»، والليبى المحترف كمال القرقنى، والبحرينى سامى الحداد، والكويتى صاحب المركز الثانى العام الماضى والمرشح بقوة لنيل اللقب هذا العام في هذه الفئة، أحمد أشكنانى.

ويعد بيج رامى، العربى الوحيد المشارك في فئة الوزن المفتوح، وهو من أقوى المرشحين لنيل اللقب هذا العام، إلى جانب منافسه التقليدى الأمريكى «فيل هيث» صاحب اللقب 7 مرات، منذ 2010 حتى الآن، والذى يخوض البطولة بكل قوة هذا العام للحفاظ على اللقب.

وأقيمت البطولة والتى انطلقت في 18 سبتمبر 1965، في نسختها الأولى بقاعة بروكلين للموسيقى بمدينة نيويورك، والتى يرجع تأسيسها لواحد من مؤسسى لعبة كمال الأجسام، جوزيف ادوين يدر الشهير بـ «جو ويدر»، والذى اكتشف «أرنولد شوارزنيجر»، الذي قرر أن يقيم هذه البطولة ليجمع أصدقاءه ويحصل الفائز بينهم على لقبها، وهو اللقب الأبرز في رياضة كمال الأجسام.