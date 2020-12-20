شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتوجه إلى النيجر استعدادًا لمواجهة سونيديب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تطير بعثة الفريق الكروى الأول بالنادي الأهلي اليوم الأحد إلى النيجر، على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة فريق سونيديب، يوم 23 ديسمبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المحتمل أن تشهد الرحلة غياب بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، والمصاب بفيروس كورونا، حيث ينتظر الأهلى نتيجة المسحة الأخيرة التي أجراها الفريق وهى التي ستحدد موقفه من السفر.