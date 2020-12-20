شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يعسكر للبنك الأهلى.. ومختار يصحح أخطاء لاعبيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم اليوم الأحد الفريق الكروى الأول بنادى الإنتاج الحربى، بقيادة المدير الفنى للفريق مختار مختار، استعداداته لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها عند الثانية والنصف ظهر غدا الإثنين، على أرض ملعب استاد كلية الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.
ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الأخير على أرض ملعب استاد السلام، ثم يعلن مختار مختار قائمة الفريق التي تدخل معسكر مغلقا استعدادا للمباراة.
وعكف مختار، خلال الأيام القليلة الماضية على تصحيح أخطاء لاعبيه، والتى تسببت في دخول مرماه 3 أهداف أمام الإسماعيلى، وطالب المدير الفنى لاعبيه بضرورة الفوز وتحقيق الثلاث نقاط.
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