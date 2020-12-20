شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: «فيفا مكنتش تعرف حد اسمه عمرو الجنايني ويعرفوني جيدًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس أحمد مجاهد، رئيس لجنة التطبيع التي تدير اتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لم يكن يعرف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية السابقة التي رحلت مؤخرا.

وقال مجاهد في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور التالتة: «المهندس هاني أبوريدة عضو المجلس الأعلي للفيفا هو الذي اختار ورشح عمرو الجنايني ولجنته كما أنه يساعد في أي أمور تخص الكرة المصرية وبما يعود عليها بالنفع وحال أبوريدة في كرة القدم هو نفس الحال لحسن مصطفى في كرة اليد».

وأضاف: «الاتحاد الدولي فيفا يعرفني جيدا وسبق وتعاملت مع فيفا مباشرة أكثر من مرة داخل وخارج مصر لذلك هم على دراية جيدة بأحمد مجاهد لكنهم لم يكونوا يعرفوا من هو عمرو الجنايني».