حارس منتخب مصر للشباب: منتخب تونس انسحب بالكامل من الملعب اعتراضا على المسحة الخاصة بي

قال حمزة علاء، حارس مرمى منتخب مصر للشباب والنادي الأهلي: إن جميع اللاعبين يخضعون للعزل الصحي في أحد الفنادق حاليًا، وتم إجراء مسحات لهم فور وصولهم القاهرة وفي انتظار نتيجتها.

وأضاف "علاء" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "جمهور التالية" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت 2" أنه ذهب لمباراة مصر وتونس وكانت مسحة الكاف الخاصة به سلبية ولكنه تفاجأ أن مسحته إيجابية.

وتابع: "الناس هناك في تونس في الفندق تعاملوا معانا وكأننا وباء، وعمري ما هنسى موقف كنا خرجنا من المطعم وطالعين الغرفة وكان فيه واحد في الإسانسير لوحده و3 لاعيبة كانوا رايحين للإسانسير الراجل رفض يطلعهم، وإداري منتخب تونس لقيته بيبصلي من فوق لتحت وضحك وعمل حركة ضايقتني شوية وقاللي أنه بيبص على الناس اللى مش هتلعب معانا بكرة، ولولا أن الواحد بيمثل بلد كبير مكنش مسك أعصابه".

وأوضح أنه تفاجأ من انسحاب منتخب تونس بالكامل من الملعب اعتراضًا على المسحة الخاصة به، مؤكدًا أنه لا يعلم حتى الآن نتيجة مسحته سلبية أم إيجابية ولكنه يشعر حاليًا ببعض الأعراض.

واستطرد: مكناش عايزين حد يستدرجنا لأي استفزاز، وبعد ماتش ليبيا قررنا نقعد بكرامتنا ونمشي بكرامتنا، ولكن للأسف النزلاء في فندق إقامتنا كانوا يتعاملون معنا كأننا وباء.

وأختتم "علاء" حديثه قائلا: حافظنا على شعورنا ورفضنا الخروج عن النص ضد استفزازات إداري منتخب تونس لأننا نلعب باسم مصر.