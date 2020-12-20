شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى ينهى استعداداته لمواجهة البنك الأهلي بالدوري.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم الأحد فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار استعداداته لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها الثانية والنصف ظهر غدٍ الإثنين على استاد كلية الشرطة بالعباسية بالجولة الثالثة للمسابقة المحلية، حيث يخوض الفريق مرانه الأخير على استاد الأهلى والسلام ثم يعلن مختار مختار قائمة الفريق التى تدخل معسكر مغلقًا استعدادًا للمباراة.

وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار صفحة مباراة الإسماعيلى التى أقيمت عصر الخميس الماضى على استاد الإسماعيلية بالجولة الثانية لمسابقة الدوري العام وانتهت بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق ليحصد الانتاج أول نقطة له فى المسابقة بعد الخسارة من سيراميكا بالجولة الأولى للمسابقة.

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفًا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.

ورحل عن الانتاج الحربى سبعة لاعبين هم أحمد شديد قناوى الذى انتقل للمصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق، وعامر عامر الذى انتقل لسيراميكا كليوباترا ، ومحمود البدرى الذى انتقل لسموحة فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الإنتاج، وموسى دياورا الذى وقع للبنك الأهلى ومحمد عادل الذى انضم للإسماعيلى، بجانب الثنائى محمد رجب وكريم لالا الذين تم توجيه الشكر لهم بنهاية الموسم.