بعثة النجم الساحلى تصل اليوم لمواجهة المقاولون.. ومسحة لبطل تونس فور الوصول

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصل اليوم الأحد، بعثة الفريق الكروى الأول بنادى النجم الساحلى التونسى إلى القاهرة، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، في ذهاب الدور التمهيدى الأول ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والمقرر إقاتها بعد غد الثلاثاء.
ويخضع الفريق التونسى للمسحة الطبية الرسمية من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عقب وصوله إلى القاهرة، للكشف عن فيروس كورونا قبل اللقاء المرتقب.
كما سيخضع فريق المقاولون العرب أيضا لمسحة غدا استعدادا للمباراة، للتأكد من إصابة عماد النحاس، المدير الفنى لفريق ذئاب الجبل، ولاعبى المقاولون قبل اللقاء.
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