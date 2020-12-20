شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالمنصف: تجربة كورونا مريرة.. وأنصح اللاعبين المصابين بعدم الاستعجال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد عبدالمنصف حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، أن تجربته مع الإصابة بفيروس كورونا المستجد كانت مريرة، وطالب اللاعبين الذين يصابون بالفيروس أن يحصلوا على الوقت الكافى قبل العودة للملاعب.

وقال محمد عبدالمنصف خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج «جمهور التالتة»: «تعرضت للإصابة بفيروس كورونا واستمريت في المرض لأكثر من 20 يوما، وأطالب أي لاعب يتعرض للإصابة بفيروس كورونا عدم الاستعجال في العودة إلى الملاعب، ولابد أن يمكث بعد الإصابة بفيروس كورونا 14 يوما راحة وبعدها العودة للتدريبات، وإلا سيعود بعد فترة كبيرة».