شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة ميشيل يانكون: جمهور الأهلى عظيم.. وابنته: نريد الإقامة فى مصر وبحب الطعمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت "أنا يانكون"، زوجة ميشيل يانكون مدرب حراس النادى الأهلى، عن سعادتها بفوز النادى الأهلى بالثلاثية التاريخية، مشيرة أن الفوز بالثلاث ألقاب كانت مفاجأة غير متوقعة وأنه شعور عظيم وشيء لا يصدق.

وأضافت خلال حوار مع قناة النادى الأهلى،: لا نواجه آى متاعب أو مشاكل في القاهرة، وعلاقتنا بالجميع ممتازة، والقاهرة مختلفة عن بلادنا ودائما نشعر بها بالفضول.

وتابعت: تعلمنا كلمات باللغة العربية، مثل السلام عليكم، لا إله إلا الله، وصباح الفل، صباح الخير، مضيفة: نحب جميع الأطباق المصرية مثل الفول والطعمية وجميع أنواع الخبز، وأعشق الأكلات المصرية.

واستطردت: حب جماهير الأهلى لنا في كل مكان نتجول به لا يصدق، وهو جمهور عظيم، ومذهل وداعم لفريقه طوال الوقت.

وفى نفس الإطار، قالت إليسيا يانكون، ابنة ميشيل يانكون، إنها تريد الإقامة في مصر ولا تريد العودة، مشيرة أن الطقس في مصر رائع، وأن المصريين طيبين، مشيرة أنها تعلمت بعض الكلمات العربية، مثل مساء الفل وسلام عليكم، والحمد لله، وشكرا، وألف شكر، وأزيك، وغيرها من الكلمات.

وتابعت: أحببت الأكل المصرى كثيرا مثل الفول والطعمية والعيش المصرى والملوخية، مضيفة: جماهير الأهلى مختلفين ويحبون النادى كثيرا.

وعن لاعبى الأهلى، قالت: الشناوى وحش ويعلم جيدا ماذا يفعل، وهو قائد يمتلك روح القيادة داخل الملعب ويجيد التعامل مع اللاعبين.