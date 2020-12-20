شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمد الدماطى عضو مجلس إدارة الأهلى بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد الدماطي عضو مجلس إدارة الأهلى، إصابته بفيروس كورونا. وقال الدماطى عبر صفحته على فيس بوك، منذ قليل: "قدر الله وما شاء فعل، أجريت مسحة خارج النادي اليوم، وللأسف إيجابى كورونا" مضيفا: دعواتكم، الحمد لله على كل شيء.



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