صالح جمعة يكشف كواليس أزمة جماهير الأهلي مع اللاعبين بعد الخسارة من أورلاندو

كشف صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا، كواليس أزمة جماهير الأهلي مع لاعبي الفريق الأحمر بعد خروجه من نصف نهائي الكونفيدرالية عقب الخسارة من أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بنتيجة 4/3.

قال جمعة في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن جمهور الأهلي لم يحضر إلى ملعب التدريب وقتها لافتعال أزمة،

وإنما لإفاقة اللاعبين البعيدين عن مستواهم وتوجيه الشكر للبعض الآخر الذي أدى ما عليه مع الفريق.

وواصل: "لا يمكن أن ننسى جمهور الأهلي الذي يقف خلف الفريق دائمًا ويهتف باسماء اللاعبين".

أكد صالح جمعة لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، أن محمد الشناوي حارس النادي الاهلي اكثر

من سانده وقت ازمته مع فايلر. وقال جمعة، عبر برنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: " محمد الشناوي اللاعب الوحيد الذي تحدث معي وأكد أنه سيتحدث مع فايلر وقت أزمتي مع المدرب" وتابع: وأبلغني أنه تحدث معه وأني سأتواجد في التدريبات الجماعية مرة أخرى . واتم كلماته: الأهلي كان يحتاج حارس مرمى مثل محمد الشناوي حتى يستعيد أفريقيا مرة أخرى لأنه حارس "وحش" وأضاف الكثير جدًا