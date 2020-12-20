قائمة النجم الساحلي المواجهة أمام المقاولون العرب بالكونفدرالية الأفريقية

أعلن البرازيلي جورفان فييرا المدير الفني لفريق النجم الرياضي الساحلي التونسي عن قائمة فريقه أمام المقاولون العرب، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن ذهاب دور الـ٣٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويطير النجم الساحلي صباح اليوم الأحد إلى القاهرة، وتخضع بعثة الفريق لمسحة كورونا في نفس اليوم وفق البروتوكول الصحي الذي وضعته الكاف. جاءت قائمة النجم الساحلي لمباراة المقاولون كتالي: رامي القابسي -

وليد كريدان - أيمن المثلوثي- صلاح الحرابي - عبد الرازق بووزة - عمر كوناتي - صدام بن عزيزة - مرتضى بن وناس - وجدي كشريدة - غفران النوالي- ياسين الشيخاوي - سليم بوخشوش - مالك بعيو - محمد أمين بن عمر - داروين جونزاليس - أسامة عبيد - عبدالله داجو - فرج القرماني- وضاح الزايدي - رضوان زردوم - أيمن الصفاقسي - سليماني كوليبالي - فخري العوجي.

وكان نادي النجم الساحلي التونسي كشف أمس السبت، نتيجة مسحات كورونا التي خضع لها الفريق الكروي منذ أيام قبل السفر إلى القاهرة اليوم الأحمد، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، ضمن دور الـ٣٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية. أكد نادي النجم الساحلي بأن جميع النتائج جاءت سلبية فيما عدا أيوب عياد لاعب الفريق وفيليبي سيلفانو المدرب المساعد جاءت إيجابية من فيروس كورونا المستجد.