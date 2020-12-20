يوفنتوس يهزم بارما برباعية وكريستيانو يحقق رقماً قياسياً جديداً 

حقق يوفنتوس فوزاً سهلاً على مستضيفه بارما بأربعة أهداف دون رد السبت في إطار المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وسيطر فريق السيدة العجوز على اللقاء بشكل تام وتمكن ديان كولوسيفسكي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 23 قبل أن يحرز كريستيانو رونالدو هدفين في الدقيقتين 26 و48 على التوالي.



وفي الدقيقة 86 سجل الفارو موراتا الهدف الرابع والأخير لليوفي.



ورفع رونالدو رصيده من الأهداف إلى 12 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين.



ووصل بذلك رصيد يوفنتوس إلى 27 نقطة بفارق نقطة وحيدة خلف ميلان المتصدر، فيما تجمد رصيد بارما عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر.



وكان فريق المدرب أندريا بيرلو سقط في فخ التعادل 1-1 على أرضه أمام أتالانتا في المرحلة السابقة الأربعاء.



وهذا الفوز السابع ليوفنتوس مقابل ستة تعادلات هذا الموسم في "سيري أ" ولا يزال الفريق الوحيد بالتشارك مع ميلان من دون اي هزيمة.



وبات رونالدو في صدارة ترتيب الهدافين مع 12 هدفًا من 9 مباريات متفوقًا على السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش نجم ميلان المبتعد منذ فترة بسبب الإصابة ولن يعود إلى الملاعب قبل كانون الثاني/يناير والذي سجل 10 أهداف في ست مباريات.



وافتتح كولوسيفسكي التسجيل عندما وصلته عرضية زاحفة من البرازيلي اليكس ساندرو عن الجهة اليسرى مرت بين جميع اللاعبين في المنطقة تابعها بيسراه على يمين الحارس لويجي سيبي (23).



وضاعف رونالدو تقدم فريقه عندما ارتقى عاليًا بطريقة رائعة بين لاعبين ليتابع برأسه عرضية من موراتا (26).



وأضاف لاعب ريال مدريد الاسباني ومانشستر يونايتد الانكليزي السابق الهدف الثالث عندما وصلته كرة من الويلزي آرون رامسي داخل المنطقة تابعها بيسراه زاحفة على يسار الحارس (48).

رقم قياسي جديد لكريستيانو

ويواصل كريستيانو رونالدو ملاحقة الأرقام القياسية في إيطاليا وذلك عقب تسجيله هدفين في شباك بارما.



وبحسب الحساب الرسمي لفريق السيدة العجوز على "تويتر" أصبح رونالدو أول لاعب يسجل 33 هدفاً في الدوري الإيطالي في سنة كاملة منذ عام 1961 عندما قام بهذا الإنجاز الأرجنتيني عمر سيفوري لاعب يوفنتوس وهدافه وقتها ايضاً.



وبات رونالدو في صدارة ترتيب هدافي النسخة الجالية من الدوري الإيطالي برصيد 12 هدفاً، متفوقًا على السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش نجم ميلان المبتعد منذ فترة بسبب الإصابة ولن يعود إلى الملاعب قبل كانون الثاني/يناير والذي سجل 10 أهداف في ست مباريات، ومتوفقاً أيضاً بفارق هدفين على البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر.



المصدر: بي إن سبورت