شكرا لقرائتكم خبر عن وسيط انتقال «الشحات» للأهلي يفاوض ساسي وبن شرقي للإنتقال للعين الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مسؤولو نادى العين الإماراتى، في مفاوضات مع ثنائى الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى، من أجل ضمهما خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو في الانتقالات الصيفية على أقصى تقدير.

وعلمت «المصرى اليوم»، أن مسؤولي العين الإماراتى، قاموا بتفويض أحد وكلاء اللاعبين والذى كان مسؤولا عن انتقال حسين الشحات، لاعب الأهلى الحالى، للقلعة الحمراء عندما كان لاعبا في صفوف العين الإماراتى، لإنهاء صفقة الثنائى.