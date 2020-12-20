شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنصف: كنت على وشك الانضمام للأهلي 3 مرات لكن الصفقة لم تتم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد عبدالمنصف حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، أنه وافق من قبل على الانضمام للنادى الأهلى 3 مرات لكن الصفقة تعثرت ولم يكتمل انضمامه للقلعة الحمراء.
وقال محمد عبدالمنصف خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج «جمهور التالتة»: «وافقت على الانضمام للأهلى 3 مرات ولكن الصفقة تعثرت لوحدها، وآخرها كان في فترة حسام البدرى الذي أقنعنى بالانضمام لكن حصل انقسام في مجلس إدارة النادى الأهلى، وفضلت عدم الانضمام في ظل وجود رفض وعدم وضع حسام البدرى في ورطة».
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