شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب يعاتب أبوتريكة بسبب محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «أم بي سي مصر» محمد أبوتريكة المحلل الفني لمجموعة قنوات «بي إن سبورت»، صاحبة الحقوق الحصرية للدوري الإنجليزي بسبب تصريحاته عن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وقال أديب: «انا شخصيا مش مقتنع بأبوتريكة كمحلل فني للمباريات وعندما كان لاعبا كان لاعبا بارعا وعظيما لكنه في التحليل الفني لا يصل لنجوميته كلاعب».

وأكد أديب أنه يرى وائل جمعة كمحلل أفضل من أبوتريكة، ولام أديب على أبوتريكة تصريحاته بشأن محمد صلاح ومطالبته بالتعامل معه كنجم النجوم في ليفربول وقال: صلاح ومدربه وفريقه كلهم أصحاب فضل على بعضهم البعض وليس صلاح فقط هو الذي له الفضل على فريقه أو مدربه.