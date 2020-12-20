شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنصف: الزمالك كان الأحق بالفوز ببطولة أفريقيا.. ومواجهته أصعب من الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد عبدالمنصف، حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، أن مواجهة فريق الزمالك في الدورى أصعب من مواجهة الأهلى، والأبيض كان الأحق بالتتويج بدورى أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وقال محمد عبدالمنصف خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج «جمهور التالتة»: «مواجهة الزمالك أصعب من الأهلى لأنه يمتلك لاعبين لديهم قدرات فردية كبيرة تتعب أي فريق وحارس مرمى، على عكس الاهلى الذي يلعب كرة جماعية ممكن يتواجه بإغلاق تام لكل مفاتيحه».

وعن بطولة أفريقيا، قال عبدالمنصف: «الزمالك كان يستحق بطولة دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم وكان الأفضل بكل الطرق من الأحمر ولكن آخر أسبوع قبل النهائي، كورونا زادت من فرص الأهلى».