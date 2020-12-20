شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يعرض صفقة تبادلية على مانشستر يونايتد لخطف «بوجبا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية، عن رغبة نادى يوفنتوس فى التعاقد مع النجم الفرنسى بول بوجبا وإعادته من جديد إلى قلعة تورينو، حتى وإن وصل الأمر إلى الاستغناء عن النجم الأرجنتينى باولو ديبالا مهاجم الفريق خلال صفقة تبادلية مع الشياطين الحمر خلال الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة إن يوفنتوس قد يستغنى عن ديبالا الذى لم يجدد تعاقده مع اليوفى حتى الآن فى سبيل إعادة بوجبا من جديد، مع تقديم مبلغ مالى للشياطين الحمر من أجل إتمام الصفقة.

وتزايدت حدة الغضب لدى إدارة نادى يوفنتوس الإيطالى من الأرجنتينى باولو ديبالا رغم إيمانهم بتألق اللاعب الأرجنتينى مع السيدة العجوز خلال الفترة الحالية، حيث خرج أندريا أنييلى رئيس النادى بتصريحات أكد خلالها كذب ادعاءات نجم راقصى التانجو بشأن تلقيه عرضا جادًا لتجديد تعاقده يضعه ضمن قائمة أعلى 20 لاعباً فى الدوريات الخمس الكبرى.

وعقب تسجيله هدفا فى فوز يوفنتوس على جنوى 3-1 بالجولة الـ11 من الدورى الإيطالى، خرج ديبالا فى تصريحات غاضبة مؤكدا عدم تلقيه أى عرض بخصوص تمديد عقده الذى ينتهى فى صيف 2022، وقال نجم المنتخب الأرجنتينى: «لقد قيل الكثير من الأشياء غير الصحيحة حول عقدى، وكيل أعمالى يتواجد فى مدينة تورينو منذ فترة طويلة ولم يتم استدعاؤه من قبل إدارة النادى حتى الآن».