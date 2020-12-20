شكرا لقرائتكم خبر عن «مرسيدس» يلمح إلى قرب تجديد عقد «هاميلتون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألمح مرسيدس، المنافس فى سباقات سيارات الفورمولا 1، إلى أن سائقه البريطانى لويس هاميلتون بطل العالم، اقترب من توقيع العقد الجديد مع الفريق.

ونشر فريق مرسيدس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، صورة لهاميلتون وأرفقها بتعليق حمل كلمة «يعلن.. قريبا»، ورمز تعبيرى ليد تمسك بقلم.

وحملت صورة هاميلتون تصريحه «أعتزم البقاء هنا العام المقبل. أرغب فى البقاء هنا العام المقبل».

وانضم لويس هاميلتون إلى فريق مرسيدس فى عام 2013، ونجح الموسم الماضى فى معادلة الرقم القياسى الأبرز للأسطورة الألمانى مايكل شوماخر، بإحراز لقب بطولة العالم للمرة السابعة فى مسيرته، وقد أحرز 6 من الألقاب بسيارة فريق مرسيدس.

وانتهى عقد هاميلتون بنهاية موسم 2020، لكن السائق البريطانى وكذلك توتو فولف، رئيس فريق مرسيدس، أعلنا عقب السباق الختامى الذى أقيم فى أبوظبى يوم الأحد الماضى، أن تجديد العقد سيحسم قبل أعياد الكريسماس.

تجدر الإشارة إلى أنه سيجرى تكريم هاميلتون على فوزه بلقب بطولة العالم، فى فعالية يقيمها الاتحاد الدولى لسباقات السيارات.