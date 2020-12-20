شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان ينهى آمال جاريث بيل في البقاء مع ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ماركا» الإسباني، عن طلب زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، من فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، بشأن اللاعب الويلزي جاريث بيل، لاعب الميرنجي، المعار لصفوف توتنهام الإنجليزي.
وقال التقرير، إن المدرب الفرنسي أكد على ضرورة تفعيل عقد شراء توتنهام للجناج الويلزي خلال نهاية الموسم الجاري، حتى يتجنب النادي الملكي المشاكل الفنية التي محتمل حدوثها حال عودة بيل لريال مدريد في الصيف المقبل، وهو الأمر الذي يرفضه زيدن شكلا وموضوعا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
124,891
-
تعافي
106,481
-
وفيات
7,069
كانت هذه تفاصيل خبر زيدان ينهى آمال جاريث بيل في البقاء مع ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.