شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يكشف عن تراجع مخيف لإيراداته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بايرن ميونخ الألمانى أنه شهد تراجعا حادا في الأرباح وحجم الأعمال، خلال الموسم الماضى، في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر بايرن، المتوج في الموسم الماضى بثلاثية الدورى والكأس ودورى الأبطال، أن أرباحه بعد حساب الضرائب، تراجعت إلى 9.8 مليون يورو (12 مليون دولار) في موسم 2019/2020، وذلك بعدما شهد الموسم قبل الماضى أرباح، بلغت 52.5 مليون يورو.

كذلك تراجع حجم أعمال النادى البافارى، من 750.4 مليون يورو في موسم 2018/2019، إلى 698 مليون يورو في الموسم الماضى.

ولم يشكل هذا التراجع مفاجأة، حيث خاض الفريق جميع المباريات على ملعبه دون جماهير، منذ استئناف منافسات الدورى بعد فترة التوقف.

وقال كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذى لبايرن ميونخ: «شكل وباء كورونا عبئا كبيرا على كرة القدم ككل، في موسم 2019/2020، وبالطبع أثر على بايرن».

وأضاف: «لم يحضر المشجعون إلى استاد أليانز أرينا، منذ الثامن من مارس.. وفى ظل هذا الوضع، يجب اعتبار أن تحقيق أرباح في نهاية الموسم الماضى أمر إيجابى».