سامبدوريا يزيد أوجاع كروتوني في الدوري الإيطالي بثلاثية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عمق سامبدوريا أزمة ضيفه كروتوني، بالفوز عليه بثلاثية لهدف ضمن منافسات الجولة 13 من عمر الدوري الإيطالي. وعلى ملعب لويجي فيراريس (ماراتسي) سجل ثلاثية سامبدوريا كل من ميجيل دامسجارد (ق26) وجاكوب جانكتو (ق36) وفابيو كوارياليلا (ق65). أما هدف كروتوني الوحيد فجاء عبر اللاعب سيمون نوانكو (ق45) من ركلة جزاء. وبهذا الفوز رفع سامبدوريا رصيده إلى 17 نقطة في منتصف الجدول بعد أن حقق فوزه الثاني على التوالي. أما كروتوني فواصل أداءه الكارثي ليتجمد رصيده عند ست نقاط في قاع الجدول جمعها من فوز وثلاثة تعادلات. الوضع في مصر

اصابات 124,891

تعافي 106,481

وفيات 7,069

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