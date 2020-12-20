شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية رونالدو تقود يوفنتوس لسحق بارما برباعية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق يوفنتوس فوزًا عريضًا على نظيره بارما، بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما بمنافسات الجولة 13 من الدوري الإيطالي.
أحرز ديان كولوسيفسكي الهدف الأول لليوفي بالدقيقة 23، وأضاف كريستيانو رونالدو الهدفين الثاني والثالث بالدقيقتين 26 و48، واختتم ألفارو موراتا حفلة الأهداف بالدقيقة 86.
بهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 27 نقطة بالمركز الثاني بالتساوي مع إنتر ميلان، بينما تجمد رصيد بارما عند 12 نقطة بالمركز الخامس عشر.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
124,891
-
تعافي
106,481
-
وفيات
7,069
كانت هذه تفاصيل خبر ثنائية رونالدو تقود يوفنتوس لسحق بارما برباعية نظيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.