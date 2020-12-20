شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية رونالدو تقود يوفنتوس لسحق بارما برباعية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق يوفنتوس فوزًا عريضًا على نظيره بارما، بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما بمنافسات الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

أحرز ديان كولوسيفسكي الهدف الأول لليوفي بالدقيقة 23، وأضاف كريستيانو رونالدو الهدفين الثاني والثالث بالدقيقتين 26 و48، واختتم ألفارو موراتا حفلة الأهداف بالدقيقة 86.

بهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 27 نقطة بالمركز الثاني بالتساوي مع إنتر ميلان، بينما تجمد رصيد بارما عند 12 نقطة بالمركز الخامس عشر.