شكرا لقرائتكم خبر عن هندرسون: لاعبو ليفربول مستعدون لجدول أعياد الميلاد المزدحم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتقد جوردان هندرسون قائد ليفربول أن فريقه بات مستعدا للجدول المزدحم بالمباريات في فترة عيد الميلاد، وسيحاول الحفاظ على الزخم بعد الانتصار 7 ـ 0 على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وكان هندرسون ضمن مسجلي الأهداف، حيث هز ليفربول الشباك سبع مرات من ثماني تسديدات على المرمى، ليحقق انتصاره الأكبر خارج أرضه في دوري الأضواء بهذا الفارق الضخم.

وتقدم ليفربول إلى القمة يوم الأربعاء الماضي عندما سجل روبرتو فيرمينو بضربة رأس قرب النهاية هدف الفوز 2-1 على مطارده توتنهام هوتسبير، وقبل أن يستعرض قوته اليوم ويعزز تصدره.

وقال هندرسون لشبكة بي تي سبورت: «نحن لا ننظر فقط إلى النتيجة. أعتقد أننا كنا جيدين جدا الأسبوع الماضي، واليوم تكرر ذلك، لذا نحن نحتاج إلى الحفاظ على الزخم ونواصل العمل بجدية».