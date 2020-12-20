شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..ربيع ياسين يخضع لمسحة داخل الحجر الصحى بعد عودة منتخب الشباب من تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب لمسحة في فندق الحجر الصحي بعد العودة من تونس حيث كان قد تعرض للاصابة هناك وجاءت مسحته إيجابية.

ووصلت بعثة منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، مساء أمس إلى مطار القاهرة قادمة من تونس، بعد الظروف غير المواتية لمشاركة شباب الفراعنة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.



ربيع ياسين يخضع لمسحة

وجاءت البعثة من تونس على متن طائرة مجهزة طبيا، وذلك حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19.

وتوجهت البعثة إلى فندق العزل، للخضوع للحجر الصحي، بعد أن ضرب فيروس كورونا أفراد البعثة، وحرم شباب الفراعنة من خوض فعاليات البطولة المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.