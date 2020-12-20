شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخضع لمسحة كورونا ظهر اليوم استعدادًا للاتحاد الليبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع اليوم، الأحد، فريق الكرة الأول بالنادي بيراميدز، لمسحة طبية للكشف عن فيرس كورونا، استعدادًا لخوض مباراة الاتحاد الليبي في ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويجري الفريق مسحته الطبية ظهرًا على ملعب النادي، وهي المسحة الرسمية الخاصة بالمباراة التي يبدأ فيها بيراميدز مشواره بكأس الكونفدرالية في النسخة الجديدة بعدما حل وصيفًا في النسخة الماضية.
ويحل بيراميدز ضيفًا على نظيره نادي الاتحاد الليبي في الخامسة من مساء الثلاثاء المقبل على استاد الإسكندرية في مباراة الذهاب التي تقام بمصر للظروف الحالية في ليبيا على أن تقام مواجهة الإياب أحد يومي 5 أو 6 يناير المقبل باستاد الدفاع الجوي.
ومن المقرر أن يخضع محمد حمدى، مدافع بيراميدز، لمسحة طبية أيضًا، لتحديد موقفه من العودة لصفوف الفريق فى المباراة المقبلة أمام الاتحاد الليبى.
وتعرض محمد حمدى للإصابة بفيرس كورونا قبل ساعات من مواجهة الزمالك، فى المباراة التى جمعتهما الخميس الماضى، فى الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.
وخرج حينها محمد حمدى من التشكيل الأساسى لبيراميدز، ليدخل العزل المنزلى ويخضع لبروتوكول العلاج الذى نصت عليه وزارة الصحة، ومن المنتظر أن يجرى مسحة طبية جديدة، لتحديد موقفه من العودة للفريق أو الاستمرار فى العزللحين الشفاء التام من الفيرس.
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