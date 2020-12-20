شكرا لقرائتكم خبر عن كومان: برشلونة لن يفقد الأمل في المنافسة على الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، إن فريقه الكتالوني لن يفقد الأمل في المنافسة على لقب الدوري الإسباني رغم سقوطه في فخ التعادل أمام فالنسيا خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأكد كومان، وفقا لموقع «ماركا»: «فريقي لن يفقد المنافسة على لقب الليجا، مازال الدوري طويلا، نحن نمتلك فريقا قويا ولكن لدينا في نفس الوقت مشاكل دفاعية تتسبب في فقداننا للنقاط، ولكن سأحاول تعديل المسار خلال الفترة المقبلة».