شكرا لقرائتكم خبر عن بيكيه يتوج بجائزة الاستحقاق الرياضي في كتالونيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة، بجائزة الاستحقاق الرياضي في كتالونيا، خلال حدث تم تنظيمه بالمتحف الوطني للفن بإقليم كتالونيا. وتمنح هذه الجائزة للرياضيين والكيانات الرياضية الذين بفضل عملهم ونجاحهم قد ساهموا في تعزيز الرياضة في كتالونيا. وقال مدافع البرسا: «نبدأ في تقدير الأشياء عندما نفقدها أو نُضيعها، لقد أدركت أنني كنت محظوظا عندما حققت حلمي بالعودة إلى برشلونة بعد رحيلي عن الفريق لمدة 4 سنوات». الوضع في مصر

اصابات 124,891

تعافي 106,481

وفيات 7,069

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