شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يكشف كواليس أزمة جماهير الأهلي مع اللاعبين بعد الخسارة من أورلاندو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا، كواليس أزمة جماهير الأهلي مع لاعبي الفريق الأحمر بعد خروجه من نصف نهائي الكونفيدرالية عقب الخسارة من أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بنتيجة 4/3.

وقال جمعة، في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: «جمهور الأهلي لم يحضر إلى ملعب التدريب وقتها لافتعال أزمة، وإنما لإفاقة اللاعبين البعيدين عن مستواهم وتوجيه الشكر للبعض الآخر الذي أدى ما عليه مع الفريق».

وواصل جمعة: «لا يمكن أن ننسى جمهور الأهلي الذي يقف خلف الفريق دائمًا ويهتف باسماء اللاعبين».