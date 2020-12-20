شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة: «أتعجب لمن يقولون أني زملكاوي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعجب صالح جمعة، لاعب سيراميكا الحالي والأهلي السابق، لمن يقولون أنه زملكاوي، وارتدي الفانلة الحمراء على غير رغبته.
وقال صالح خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «أتعجب من حديث البعض بأنني زملكاوي، خاصة إننا لم نكن زملاء».
وأضاف: «عندما رحلت عن إنبي اخترت الأهلي والأمر كان منتهي بالنسبة لي».
وأتم: «عندما أشارك باستمرار ينصب تركيزي كله على الملعب فقط».
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