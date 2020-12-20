شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة: نصحت شقيقي عبدالله بالانضمام إلى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، أنه دائم النصح لشقيقه عبدالله جمعة ويتحدث معه، مشيرًا غلى أنه كان يريد أن يتعاقد الأهلي معه.

وقال صالح في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: «كنت أتحدث مع عبدالله جمعة للانضمام للأهلي لكي يعلم عظمة النادي الأهلي».

واضاف أن عبدالله متعلق بجمهور الزمالك والنادي بشكل كبير وزملكاوي صعب زيادة عن اللازم.

وتابع: «قبل نهائي أفريقيا بأسبوعين كنت بتفرج على التليفزيون لقيت عبدالله جمعة لازق ورقة فوق التليفزيون مكتوب عليها الملكي بطل أفريقيا».

وأتم: «عبدالله متواجد في نادي كبير وجمهور الزمالك بيحبه».