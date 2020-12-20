شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة: «البدري» أفضل من تعاملت معه من المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا والأهلي السابق، عن أفضل مدرب مصري تعامل معه خلال مسيرته الكروية. وقال صالح جمعة خلال حواره ببرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: «حسام البدري أفضل مدرب مصري تعامل معه». وأضاف: «أثق أن حسام البدري إذا ما تأكد من جاهزيتي بنسبة 100% سيقوم بضمي لمنتخب مصر». وأتم: «لا شك أن لاسارتي أفضل من تعاملت معه من المدربين الأجانب». الوضع في مصر

اصابات 124,891

تعافي 106,481

وفيات 7,069

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