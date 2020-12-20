شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة: «متعب أخويا الكبير».. وأعلم سبب حديثه عني بهذه الطريقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد صالح جمعة، لاعب سيراميكا كليوباترا، أن عماد متعب مهاجم الأهلي السابق، بمثابة أخ أكبر له.
وقال صالح خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «عماد متعب كان يجلس معي في غرفة واحدة لمدة عامين بمعسكرات الأهلي».
وأضاف: «متعب أخويا الكبير وفي حته تانية، مقدرش أزعل منه، وأعلم أن سبب حديثه عني في الاستديوهات التحليلية بهذه الطريقة لإني قريب منه».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
124,891
-
تعافي
106,481
-
وفيات
7,069
كانت هذه تفاصيل خبر صالح جمعة: «متعب أخويا الكبير».. وأعلم سبب حديثه عني بهذه الطريقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.