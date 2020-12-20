شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة تناقش مع مجلس الوزراء إجراء الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة المعين من جانب الاتحاد الدولي «فيفا»، أنه سيؤدي عمله في ظل التنسيق والتعاون التام مع الدولة المصرية والمسؤوليين عن الرياضة في مصر وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي.

وقال مجاهد في تصريحات مع الإعلامي إبراهيم فايق: «سأقوم بعرض ملف ضرورة وحتمية إجراء الانتخابات على المسؤولين في مصر ومع رئيس مجلس الوزراء ومع الدكتور أشرف صبحي ووضعهم أمام الصورة كاملة وشرح كافة التفاصيل الخاصة بضرورة إجراء الانتخابات».

واكد مجاهد أنه يعي تماما قرار مجلس الوزراء بإيقاف إجراء أي جمعيات عمومية بسبب جائحة كورونا لكننا لدينا المقترحات الخاصة بعقد الجميعة العمومية وإجراء الانتخابات دون أي ازمة وسنضع الأمر على طاولة المسؤولين بعد توضيح الصورة كاملة بمنتهى الشفافية والاحترافية ومن ثم نستقر على موعد ومكان وطريقة إجراء الانتخابات قبل نهاية يناير.