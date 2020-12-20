شكرا لقرائتكم خبر عن 14 لاعباً مهددون بالإيقاف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تعود الإثارة والندية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غداً (الإثنين)، بانطلاقة الجولة التاسعة وسيعاني 14 لاعباً ينتمون إلى 10 فرق من التهديد بالإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، إذ تحصل كل لاعب على 3 بطاقات صفراء في الجولات الـ8 الماضية، وهم 9 لاعبين أجانب و5 محليين، و7 منهم يلعبون في مركز الوسط فيما 6 منهم مدافعون، إضافة إلى حارس وحيد. وتعد مباراة الاتفاق والفيصلي هي المباراة التي ستشهد أكبر عدد من اللاعبين المهددين بواقع 3 لاعبين يتقدمهم الحارس الاتفاقي رايس مبولحي، وفي الجانب الفيصلاوي اللاعبان الأجنبيان المدافع ايغور روسي، ولاعب الوسط الكسندر مايكل، وسيلاقي الفيصلي نظيره الفتح في الجولة العاشرة فيما يلاقي الاتفاق جاره القادسية الذي سيواجه الهلال، ويخشى اثنان من لاعبيه الحرمان من المشاركة للسبب ذاته، وهما المدافع الأجنبي ريس ويليامز، وهدافه حسن العمري. ويخوض فريق الوحدة لقاءه أمام العين ولديه اثنان من لاعبيه يملكان 3 بطاقات صفراء، وهما المدافع الأجنبي البرتو بوتيا، وقائد الفريق وليد باخشوين، وسيلاقي الوحدة نظيره أبها في الجولة العاشرة والذي سيلاقي جاره ضمك في ديربي عسير في هذه الجولة ولديهما لاعبان مهددان بالإيقاف وهما فاروق شافعي من ضمك، وكريم العواضي من أبها.

ويدخل فريق الرائد لقاءه أمام الاتحاد بلاعبين مهددين بالإيقاف، هما مدافعه عبدالله الفهد، ولاعب الوسط الأجنبي ارنود دجوم، وذلك قبل مواجهة الأهلي في الجولة العاشرة والذي سيخوض لقاءه أمام الفتح ولديه لاعب واحد مهدد بالإيقاف وهو المدافع عبدالله حسون، أما اللاعبان الآخران المهددان بالإيقاف فهما عبدالله الجوعي لاعب التعاون وخاليم هايلاند لاعب الباطن الذي لن يشارك لفترة 4 أسابيع بعد إجرائه عملية جراحية.

يذكر أن أول لاعب تم إيقافه بالبطاقات الملونة كان لاعب الاتفاق فيليب كيش أمام ضمك، ومن بعده مدافع الباطن ريناتو شافيز الذي سيغيب عن لقاء الغد أمام النصر.