شكرا لقرائتكم خبر عن بيدرو: قدر العين أن ينافس على اللقب مهما كانت الظروف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم تكن خسارة النصر أمام العين بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، هي أبرز ما أغضب الكرواتي كرونوسلاف يوريتيتش مدرب«العميد»، بل السؤال الموجه من وسائل الإعلام له خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء حول أسباب عدم الدفع بلاعب الوسط حبيب الفردان منذ بداية اللقاء وكذلك عدم استخدامه للتبديلات المتاحة أمامه.

قام كرونوزسلاف بتبديل غريب حين أشرك حبيب الفردان بديلاً لمحمد فوزي في الوقت الضائع وتحديداً في الدقيقة 92، كما أشرك كايكي جيسوس بدلاً من محمد عايض في الدقيقة 63.

ويتهم جمهور النصر المدرب بأن خياراته الخاطئة في تبديلاته تسببت في فقدان الفريق لأكثر من نقطة وفي مباريات مهمة وحاسمة.

وتعرض النصر لخسارة مؤلمة، حيث إن 90 دقيقة كانت تفصل بينه وبين الصدارة المشتركة مع الشارقة والجزيرة، لكنه سقط على أرضه أمام العين الذي كان يعاني من النتائج السلبية، ومع ذلك حقق الفوز رغم أنه لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 23.

وقال كرونوسلاف رداً على سؤال: فريقي قدم مباراة رائعة ولعب بشكل جيد، وعندما تلعب كرة القدم بهذا الشكل الجيد، فإنه لايجب على المدرب أن يغير لاعبيه وقد أتيحت لنا 33 تسديدة كان منها 3 كرات ارتطمت بالقائم والعارضة والسؤال الآن لماذا لم أقم بتغييرات؟.

وتابع المدرب الكرواتي تصريحاته: هذا السؤال غير صحيح، أنا المدرب، وكذلك أنا من يتخذ القرارات، وحينما تكون هناك مشكلة حينها فيمكنك تغيير اللاعبين فقط.

من جانبه، حقق العين فوزاً كان في أمسّ الحاجة إليه، بعدما أصبح على بعد 5 نقاط فقط من القمة وهو أحيا آماله بالمنافسة على اللقب، كما أوقف الانتقادات التي طالت المدرب واللاعبين.

وأكد مدرب العين البرتغالي بيدور ايمانويل، كلامه السابق وهو أن مهمة الفريق أمام النصر لن تكون سهلة، وبالفعل واجه ظروفاً صعبة خلال المواجهة، غير أنه قدم أداءً رائعاً بسبب الروح القتالية والالتزام بالخطة والرغبة القوية في الفوز.

وأضاف: المنافس أظهر مردوداً جيداً منذ انطلاقة الموسم وكانت لدينا خطة محددة نفذها اللاعبون بصورة جيدة، خصوصاً بعد الدقيقة 23 لحظة طرد بندر الأحبابي وحققنا النتيجة المطلوبة برغم الظروف التي واجهها الفريق.

وأضاف : لا توجد مشكلة لديّ إن قلت لكم بأن الحظ وقف إلى جانبنا في بعض الأحيان من عمر المباراة، ولكن الأمر الذي قادنا للفوز هو الروح القتالية والشعور بالمسؤولية وكما تعلمون أن العين ملتزم بالمنافسة على لقب بطولة الدوري، وفي الأسبوع الماضي كنا الفريق الأسوأ بعد التعادل مع عجمان واليوم نحن الأفضل بالفوز على النصر في ملعبه وهذا هو حال كرة القدم.

وبسؤاله عما إن كان يعتقد أن الفوز على النصر البداية الحقيقية لعودة العين للمنافسة على اللقب، قال: نعيش ظروفاً صعبة منذ بداية الموسم وما يتوفر لمنافسينا من أسلحة لا يتوفر لنا وبعد عودتنا من دوري أبطال آسيا، واجهنا ظروف غيابات وإصابات عديدة، والجميع يبذلون قصارى جهدهم وبالنسبة لي هذا الأمر غير كافِ وتلك الحقيقة التي يعلمها الجميع وفي شهر يناير سيكون هناك تغيير في صفوف الفريق.