شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يواصل نزيف النقاط وكلباء يستأنف عروضه المميزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: محمد مصطفى

واصل اتحاد كلباء عروضه القوية بعد تعادله مع ضيفه الوحدة 0-0، ليستمر من دون خسارة في 6 مباريات متتالية، في حين واصل «العنابي» نزيف النقاط لتغيب نغمة الفوز عنه منذ الجولة السادسة.

وأكد التعادل السلبي تأثير غياب الهداف القادر على هز الشباك في الفريقين.

حيث غاب الكونغولي بينل مالابا هداف «النمور» برصيد 4 أهداف، للإيقاف، والسلوفيني تيم ماتافز هداف «العنابي» برصيد 5 أهداف بسبب الإصابةوبحسب إحصائيات المباراة فقد شهدت 29 فرصة، حيث سدد كلباء 15 تسديدة، منها 4 تسديدات على المرمى، مقابل 14 تسديدة للوحدة منها 4 على المرمى، ولكن لم يتمكن اللاعبون من الوصول إلى الشباك.

واتضح من خلال المباراة أن الوحدة يعاني كثيراً في التنظيم وإيجاد الحلول الهجومية، حيث لم يسجل سوى هدف يتيم في آخر 4 جولات، وكان الهدف من كرة ثابتة، بينما واصل «النمور» الأداء المتطور وأدى مباراة جيدة افتقد فيها اللمسة الأخيرة بتأثير غياب الهداف على الرغم من المحاولات الجادة من البديل أحمد عامر وويندرسون.

من جانبه، أكد البرازيلي خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء، أن فريقه قدم مباراة جيدة وكان الطرف الأفضل، وافتقد مالابا أبرز لاعبيه وهداف النمور، ورأى أن كلباء كان الطرف الأفضل في المباراة، وكان يستحق أكثر من النقطة التي حصل عليها بالتعادل أمام منافس جيد.

وقال داسيلفا إن كلباء استمر في تقديم الأداء الفني الجيد والنتائج الإيجابية على الرغم من تأثير غياب الهداف مالابا، وسيعمل على تقديم الأفضل في المباريات المقبلة، ويتطلع إلى الوصول للنقطة 20 في الجولة المقبلة.

بدروه، أكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة، أن الغيابات العديدة التي دخل بها فريقه للمباراة أثرت في الأداء والنتيجة، مشيراً إلى أنه دفع بعدد من اللاعبين الشباب الذين يحتاجون إلى الخبرة.

وأوضح رازوفيتش أن الوحدة كان يطمح إلى الفوز والعودة إلى سكة الانتصارات عبر بوابة كلباء، ووعد بالعمل على تصحيح الأخطاء في المباريات المقبلة.