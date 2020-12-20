أبو تريكة: ليفربول لا يعامل صلاح كنجم الفريق.. وانصحه بالرحيل لإسبانيا (فيديو)

كتب: ضياء السقا

انتقد نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة، إدارة نادي ليفربول الإنجليزي في التعامل مع محمد صلاح، مؤكدًا أن الريدز لا يعاملون صلاح كنجم الفريق الأوحد.

وأضاف أبو تريكة من خلال تواجده في الاستوديو التحليلي لقناة BeIN سبورت: "ليفربول لا يعامل محمد صلاح كنجم الفريق"، متابعا: "يجب أن يعيد ليفربول الحسابات فيما يخص التعامل مع صلاح خلال الفترة المقبلة أسوة بما يحدث في أندية أخرى ضاربًا المثل بإدارة مانشستر يونايتد".

وقال تريكة: "برونو انضم لصفوف مانشستر يونايتد منذ شهور قليلة ويُعامل بطريقة رائعة حيث حصل على العديد من الجوائز بالإضافة إلى شارة القيادة، لماذا لا يحدث هذا ما صلاح في ليفربول."

وأكمل: "محمد صلاح نجم ليفربول الأول ولا يستطيع أحد أن ينكر الأمر، أقول لإدارة ليفربول أنزلوا الناس منازلهم، لا أقول كلامي هذا بسبب ماحدث في مباراة اليوم من الابقاء على صلاح على مقاعد البدلاء، لكن أتحدث بصفة عامة، من الوارد أن يكون صلاح قد حصل على راحة اليوم من جانب كلوب، ويُحسب لصلاح أنه تعامل باحترافية كبيرة، لعب 33 دقيقة على أفضل مايكون."

وقال أبو تريكة: "فرحة صلاح بالأهداف اليوم غير كاملة، سجل أهدافًا رائعة،بصفة خاصة الهدف السابع عالمي، أعود وأكرر أنه يجب أن تتم معاملته بشكل أفضل، على سبيل المثال، شارة قيادة منتخب مصر ليست من حقه لأنها في المنتخب تُعطى بالأقدمية، لكن في ليفربول هو الأحق والأجدر بهذه الشارة، يجب على النادي أن يعطي صلاح حقه، يجب التعامل معه بشكلٍ أفضل، هي أشياء تبدو بسيطة لكنها مهمة للاعب وليس بها أي عيب."

وعن مستقبل محمد صلاح مع الريدز قال: "صلاح في ناد كبير، والمشروع جيد بعكس باقي الفرق في أوروبا، يحتاج بعض الهدوء في التفكير، كلوب عليه أن يُدرك الأمر سريعًا ويُحسن التعامل مع صلاح من أجل انهاء مشاكله واستخراج أفضل ما لديه، صلاح "سعره غالي"، أي نادي سيرغب في التعاقد معه سيدفع الكثير، من لديه القدرة على وضع ١٥٠ مليون يورو لشراء صلاح، وهل سيتركه ليفربول."

ووجه تريكة حديثه للمراسل المغربي أشرف بن عياد: "أتمنى أن ينتقل محمد صلاح إلى برشلونة في حالة استمرار ميسي".

واختتم: "إذا رحل ميسي أتمنى انتقال صلاح إلى ريال مدريد، رغم أن مو يشجع برشلونة، وينتمي لهم كمشجع".

وشارك محمد صلاح أمام كريستال بالاس بديلًا لـ ساديو ماني في الشوط الثاني، واستطاع أن يصنع هدفًا ويسجل هدفين.

وكان صلاح قد أكد في تصريحاته الأخيرة، أنه كان محبطا من عدم ارتداء شارة القيادة أمام ميتلاند الدنماركي، بعدما فضل كلوب إعطاء الشارة لأرنولد.