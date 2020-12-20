شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف: فكرت فى الاعتزال بعد مباراة 1/6 وعُرض على العمل بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادى دجلة، أنه فكر فى اعتزال كرة القدم أثناء تواجده فى نادى الزمالك، وخاصة بعد المباراة الشهيرة 6 /1، وكلام الجماهير فى الشوارع وتحميلى مسئولية المباراة.

وقال محمد عبد المنصف، خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة": "كنت سأعتزل كرة القدم وأنا لاعبا فى نادى الزمالك، وخاصة بعد المباريات التى خسرناها وخاصة مباراة 6 /1، وكان أمامى أمران، إما الاعتزال أو التركيز فى مستقبلى وعدم الالتفاف لأى حديث يقال، ومباراة الستة الشهيرة كانت أسوأ حدث فى مشوارى الكروى".

وأضاف أوسا: وضعت أهدافا لى بعد الرحيل عن الزمالك ولم ألتفت لأى انتقادات، وتحقيق الأهداف يتطلب التضحية بالكثير من الأشياء فى سبيل الوصول إلى حلمك لأننى استمتعت بلعب كرة القدم، وأكبر مثال أننا عندنا مواجهة الأهلى يوم 1 /1 فسأكون فى المعسكر يوم رأس السنة ولن أتمكن من الخروج مع أسرتى وأصدقائى".

وأوضح حارس دجلة: "أحمد مرتضى منصور عرض على العمل فى نادى الزمالك منذ 3 سنوات، وفكرت فى الأمر؛ لأنها من الفرص التى لا تأتى كل يوم، وممكن لا تأتى مرة أخرى، وذلك قبل مرحلة وادى دجلة، ولكن كنت شايف أنه لسه بدرى على الاعتزال، واستكملت مشوارى مع وادى دجلة".