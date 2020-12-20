شكرا لقرائتكم خبر عن رجب بكار يكشف كواليس مشاركة عبد الله السعيد مع بيراميدز أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رجب بكار، لاعب بيراميدز، المعار لصفوف سيراميكا كليوباترا، كواليس أول مشاركة لعبد الله السعيد مع بيراميدز فى مواجهة الأهلى، بعد ساعات من الإعلان عن التعاقد معه، وأحرز اللاعب حينها هدف فى شباك المارد الأحمر، وانتهت المباراة بفوز بيراميدز بهدفين لهدف.

قال رجب بكار، إن لاعبى بيراميدز فوجئوا بانضمام عبد الله السعيد للفريق خلال الانتقال من فندق الإقامة إلى ملعب مباراة الأهلى، وحينها تحدث حسام حسن، المدير الفنى، مع اللاعب وسأله عن إمكانية المشاركة، فأكد السعيد جاهزيته، ليشارك على حساب محمد مجدى أفشة، وينجح فى تسجيل هدف فى شباك المارد الأحمر.

كما كشف رجب، القيمة المادية لانتقاله من صفوف سموحة إلى بيراميدز، مؤكدًا أن الأخير حصل على خدماته مقابل سداد مليون دولار لسموحة، قائلاً: "المهندس فرج عامر رئيس سموحة شاطر جدا فى سوق الانتقالات، ونجح فى الحصول على ما يقرب من 100 مليون دولار نظير انتقالى أنا ورجب بكار إلى بيراميدز، وانتقال محمد أبو جبل للزمالك حينها".

وأضاف بكار، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر، فى برنامج "ملعب أون تايم" إن رحيله عن بيراميدز وانتقاله لصفوف سيراميكا جاء بسبب عدم المشاركة فى الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى تعاقد الإدارة مع أحمد فتحى الذى ستكون المنافسة معه قوية للغاية، موضحًا: "لو المنافسة مع أحمد فتحى فى الملعب بس كنت استمريت فى بيراميدز، ومن ضمن الأسباب التى أدت لرحيلى رغبتى فى العودة للمنتخب، خاصة أن كابتن حسام البدرى قال لى مش هقدر اضمك من غير ما تكون بتشارك".

وتابع حديثه، أنه كان قد اقترب من الانضمام إلى الزمالك خلال الفترة الماضية، ولكن الصفقة لم تكتمل، بسبب عدم المشاركة مع بيراميدز فى الفترة الأخيرة، بخلاف بعض الأزمات التى مر بها الزمالك.

وأشار اللاعب إلى أن هناك بندا فى عقده مع سيراميكا بأحقية الشراء، وهو ما يعنى أنه بعد انتهاء الإعارة قد لا يعود إلى بيراميدز، خاصة أنه لم يحسم موقفه، سواء بالعودة أو البقاء فى سيراميكا، على أن يتم شراؤه وفقا للبند الموجود فى العقد.

ورحل بكار عن بيراميدز فى ظل ابتعاده عن المشاركة فى المباريات الرسمية فى الفترة الماضية، الأمر الذى أدى لعدم دخول اللاعب ضمن قائمة المنتخب الوطنى المبدئية التى أعلن عنها الجهاز الفنى للفراعنة، قبل المعسكر المفتوح، الذى أقيم قبل مباراتى توجو ذهابا وإيابا يومى 14 و17 نوفمبر الماضى، ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.