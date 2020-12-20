شكرا لقرائتكم خبر عن وليد العطار يطمئن على بعثة منتخب الشباب فى الحجر الصحى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، على الاطمئنان على بعثة منتخب مصر للشباب فى فندق الحجر الصحى بعد الوصول إلى القاهرة قادمة من تونس، بعد قرار عدم استكمال بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا، كما كان وليد العطار فى استقبال البعثة أيضا بمطار القاهرة.

وخضع لاعبو منتخب الشباب لمسحات فورية فى فندق الحجر الصحى عقب عودتهم من تونس، ووصلت بعثة منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، إلى مطار القاهرة قادمة من تونس، بعد الظروف غير المواتية لمشاركة شباب الفراعنة فى بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا.

وجاءت البعثة من تونس على متن طائرة مجهزة طبيا، وذلك حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19.

وتوجهت البعثة إلى فندق العزل، للخضوع للحجر الصحى، بعد أن ضرب فيروس كورونا أفراد البعثة، وحرم شباب الفراعنة من خوض فعاليات البطولة المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.