شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يكشف تفاصيل خلافه مع فايلر وخروجه من التشكيل الأساسى للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صالح جمعة لاعب سيراميكا، أن محمد الشناوى، حارس الأهلى، أكثر من سانده وقت أزمته مع فايلر، قائلا: "محمد الشناوى اللاعب الوحيد الذى تحدث معى، وأكد أنه سيتحدث مع فايلر وقت أزمتى مع المدرب، وأبلغنى أنه تحدث معه وأنى سأتواجد فى التدريبات الجماعية مرة أخرى".

وأضاف صالح جمعة، فى تصريحات تليفزيونية: "مشكلتى مع فايلر زادت عندما تحدث عنى فى المؤتمر الصحفى، وتمنى لى التوفيق بالرحيل، وهو ما لم أقبله بالتأكيد بعد هذه التصريحات لم أصافح فايلر نهائيا، وكنت أتوجه للنادى للدخول للجيم ثم الرحيل بعد نهاية التدريبات".

وأوضح صالح جمعة أن سبب خلافه مع فايلر بسبب أنه أجرى تقسيمة فى التمرين 10 ضد 10، وكنت زيادة عن التقسيمة وطلب منى الدخول الجيم، رغم إن التقسيمة فيها 3 لاعبين من الناشئين، مؤكدا: "لا يجوز أن يخرج لاعب كبير لكى يشارك ناشئين فى التقسيمة، خصوصًا إننى مقيد فى أفريقيا، وعلاقتى مع فايلر تدهورت بسبب هذا التصرف ورفضت الدخول إلى الجيم، وجمعت متعلقاتى ورحلت وبعدها أنا وفايلر مكناش بنسلم على بعض، بعد كلامه إن صالح جمعة مش معانا كنت أتدرب فى الچيم وبعدها اذهب لبيتى".

وتابع صالح جمعة حديثه عن محمد الشناوى قائلا: "الأهلى كان يحتاج حارس مرمى مثل محمد الشناوى حتى يستعيد أفريقيا مرة أخرى لأنه حارس "وحش"، وأضاف الكثير جدا، مؤكدا أن إهاب جلال أفضل مدرب فى مصر.

أكمل: "إيهاب جلال أفضل مدرب فى مصر، ودائما له بصمة مع أى فريق بيدربه لكن منذ جلوسى مع هيثم شعبان، وعدته أن يرى صالح جمعة بشكل مختلف واتفقنا على كل شيء، ولا يوجد مدرب يعامل لاعيبته بنفس الطريقة، كل لاعب محتاج معاملة معينة وقلت لهيثم شعبان أكيد مش هصغرك قدام الناس".