شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب: لم يكن هناك مرافق طبى مع لاعبى الشباب.. ووضعهم "صعب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، أن وضع لاعبى منتخب الشباب كان صعبا مضيفا:" مصابو منتخب الشباب لم يكن معهم مرافقا طبيا، بدأنا مع اللاعبين نعرف اعراضهم وموعدها".

تابع أبو العلا فى تصريحات تلفزيونية: "بعيدا عن أى حدث عن اجواء المؤامرة ضد المنتخب لكن الوضع كان صعب طبيا، وصول منتخب مصر لهذا العدد من مصابى كورونا كان ينذر بارتفاع الأعداد بمرور الوقت".

وواصل : "كل أعراض لاعبى المنتخب بسيطة ولا تستوجب عزل بالمستشفى، ربيع ياسين يعانى من بعض أعراض كورونا" ومنتخب الشباب توفرت له المساعدة فى بعض المواقف خلال وجود بعثة الفراعنة فى تونس، ولم يكن من المنطقى الدفع بلاعب مصاب حتى يستكمل منتخب الشباب البطولة".

وأتم: "منتخب الشباب طالما أنه وصل لهذا العدد من الإصابات فمن المتوقع أن تحدث زيادة الأيام المقبلة".

حصلت ”الخليج 365” على عدد من الصور توضح وصول بعثة منتخب الشباب على رحلة رقم 3031 من طراز الايرباص 320neo والتابعة لشركة مصر للطيران، والمجهزة طبياً، قادمة من مطار قرطاج بتونس.

واستقبلت سلطات مطار القاهرة، بعثة منتخب الشباب داخل صالة 4 بالمطار والمخصصة للرحلات الخاصة، لعدم حدوث اختلاط بين البعثة والمسافرين، خاصة بعد أن ضرب فيروس كورونا أفرادها، وتم إجراء عمليات تعقيم موسعة للمبنى واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، حيث من المقرر أن تتوجه البعثة لفندق العزل للخضوع للحجر الصحي.

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، قام بالتنسيق مع الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، لإرسال طائرة خاصة مجهزة طبياً لإعادة المنتخب المصرى للشباب من تونس إلى القاهرة فى ضوء التنسيق الذى تم مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.

وأكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه قام بالتواصل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، سواء فى مصر أو من الجانب التونسى، للاطمئنان على توفير كافة الإمكانات والمستلزمات الخاصة بالرعاية الصحية المتكاملة للبعثة والتحاليل الطبية والمسحات اللازمة، مشيراً إلى أنه وحتى وصول الطائرة الخاصة إلى تونس لإعادة المنتخب المصرى يتابع عن كثب تطورات الحالة الصحية للبعثة.