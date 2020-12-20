محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 19 ديسمبر 2020. مصدر لمصراوي: مسحة موسيماني مازالت إيجابية.. ولن يلحق ببعثة الأهلي إلى النيجر كوليبالي يتصدر قائمة النجم قبل مواجهة المقاولون بالكونفدرالية "استثناء حكومي".. مجاهد يعلن موعد انتخابات اتحاد الكرة ليفاندوفسكي يقود بايرن لتحقيق فوز قاتل على ليفركوزن برشلونة يواصل إهدار النقاط أمام فالنسيا ميسي يعادل رقم بيليه الأسطوري رسميًا.. انسحاب مصر من بطولة شمال أفريقيا محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول صلاح ينفرد بقمة هدافي بريميرليج بهدفين في كريستال بالاس (فيديو) إصابة مدافع الزمالك بفيروس كورونا

كانت هذه تفاصيل خبر نشرة السبت.. صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول.. وميسي يعادل رقم بيليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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