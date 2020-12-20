صالح جمعة يتحدث عن أسباب تفضيل عرض سيراميكا كليوباترا على سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد صالح جمعة، لاعب سيراميكا كليوباترا، أنه كان قريب من الانتقال لفريق سموحة بعد رحيله عن الأهلي، لافتا أن فرج عامر رئيس النادي السكندري كان أول من تحدث معه بعد معرفه قرار رحيله عن القلعة الحمراء.

وقال جمعة في تصريحات لقناة صدى البلد، إن فرج عامر رئيس سموحة تحدث معي وكان حريص على التعاقد معي، وفي نفس الوقت كان هناك كلام من حسام عاشور زميله السابق في الأهلي للانتقال معه إلى الاتحاد السكندري.

وأضاف:" هيثم شعبان مدربي ف الناشئين تحدث معي قبل التوقيع لسيراميكا كليوباترا بشهر للانتقال إلى النادي، وبعد الجلوس معه قررت الاعتذار لنادي سموحة".

وأوضح، أنه يشعر بأن سيراميكا كليوباترا يشبه الأهلي من حيث طريقة الإدارة الاحترافية، لافتا أن وجود عدد من اللاعبين الذين يعرفهم كان وراء موافقته أيضا على الانتقال للنادي الصاعد حديثا للدوري".

وأتم تصريحاته:" معظم لاعبي سيراميكا كليوباترا تزاملت معهم في الناشئين، والفريق يبحث عن طموح كبير في الكرة المصرية".