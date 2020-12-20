لاعب منتخب الشباب: عاملوننا في تونس كأننا وباء.. وعينتي اختلفت قبل المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد حمزة علاء لاعب منتخب مصر للشباب، أنه وزملاءه لم يجدوا معاملة جيدة من الجانب التونسي، قبل مباراة الفريقين التي تم إلغاءها في دورة شمال أفريقيا.

وأشار علاء في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه تم إبلاغه بسلبية عينة فحص فيروس كورونا الخاصة به ليلة ويوم المباراة صباحًا.

وقال علاء: "تعاملوا معنا في تونس وكأننا وباء، أحد إدرايين منتخب تونس نظر لي -من فوق لتحت- فسألته عن السبب، قالي لي أنا أنظر إلى اللاعبين الذين لن يلعبوا ضدنا".

وأكمل: "ليلة المباراة تم إبلاغي أن عينتي سبلية وهو ما تكرر صباح يوم اللقاء وبالتالي قمت بالاستعداد لهبشكل طبيعي".

واختتم: "لكن بشكل مفاجيء وجدت الحكام وفريق تونس يعود لغرف خلع الملابس، وبعدها قالوا لي أن الأزمة في عينتي وأنها إيجابية".

وكانت مباراة مصر وتونس للشباب قد ألغيت يوم الجمعة الماضي بسبب عدم قدرة الفراعنة على استكمال النصاب القانوني بعدد 15 لاعب لكثرة الإصابات بفيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن بعثة منتخب مصر للشباب عادت إلى القاهرة مساء السبت في ظل وجود قرار بعدم استكمال المنافسات قبل مواجهتي المغرب والجزائر.