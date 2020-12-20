طبيب الزمالك: "رابيد تيست" غير دقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك، أن تحليل "رابيد تيست" الذي تجريه الأندية ليس دقيقًا وغير مطمئن، مشيرًا إلى أنه عزل محمد عبدالسلام مدافع الفريق رغم سلامة تحاليل اللاعب قبل مواجهة بيراميدز بالدوري المصري الممتاز.

وقال أسامة، في تصريحات هاتفية لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"، السبت: "طلبت من الزمالك استبعاد محمد عبدالسلام من مواجهة بيراميدز واتخذت قرار بعزله بعدما ظهرت عليه أعراض كورونا رغم أن تحاليل رابيد تيست أثبتت سلامته".

وأضاف: "أخبرت المدير الفني جايمي باتشيكو وعبدالحليم مدير الكرة بالنادي ومحمود شيكابالا بصفته قائد الفريق بأنه لا يوجد أي دليل على إصابة محمد عبدالسلام بكورونا، ولكن كان لدينا شكوك وبالفعل أثبتت مسحة الـPCR إيجابية عينته في اليوم التالي".

وتابع: "أؤكد من جديد أن رابيد تيست ليس مطمئنا وغير دقيق ولا يجب أن يُؤخذ به لتحديد سلامة اللاعبين، كل الدوريات التي عادت من جديد في فترة كورونا تجري مسحة الـPCR قبل كل مباراة، وأطلب إجراءها في الدوري المصري كل أسبوع أو 10 أيام على الأقل".

وأتم قائلا: "رابيد تيست أظهر أن مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق سليم رغم إصابته بكورونا قبل بداية الدوري".